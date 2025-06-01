Edirne’de Kavga, 4 Yaralı, 5 Gözaltı

EDİRNE’DE KAVGADA YARALANANLAR VE GÖZALTI

Edirne’de meydana gelen bir kargaşada 4 kişi yaralandı ve olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Yancıkçı Şahin Mahallesi’ndeki Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak’ta, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından çevrede bulunanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hemen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla alakalı olarak, güvenlik güçleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.