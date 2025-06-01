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Edirne’de Kavga: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

EDİRNE’DE ÇIKAN KAVGA BEŞ YARALIYLA SONUÇLANDI

Edirne’de iki grup arasında gerçekleşen bıçak ve sopalı kavgada beş kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altında alınırken, on şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Edirne’nin Yancıkçı Şahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak’ta meydana gelen olay, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonrası bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis grubu sevk edildi. Polisin güçlükle önlediği kavgada beş kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Gözaltılar ve Olayın Soruşturulması

Olayla ilgili olarak polis on şüpheliyi gözaltına aldı ve konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karışan tarafların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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