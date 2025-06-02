Edirne’de Kavga, 5 Yaralı, 10 Gözaltı

KAVGA NEDENİYLE 5 KİŞİ YARALANDI

Edirne’de meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak üzerinde, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle çıkan tartışmayla başladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kısa sürede büyüyen tartışma, ciddi bir kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavgaya son verilirken, yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, olay yerine yakın bir noktada 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanların, kavga sırasında hangi rolleri üstlendikleri üzerinde araştırmalar devam ediyor.