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Edirne’de Kavga, 5 Yaralı, 10 Gözaltı

OLAYIN BELİRTİLEN YERİNDEKİ TARTIŞMA

Edirne’de gerçekleşen olayda iki grup arasında gelişen bir tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Akşam saatlerinde Yancıkçı Şahin Mahallesi’ndeki Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak üzerinde meydana gelen bu olay, henüz bilinmeyen bir sebeple başlamış.

KAVGADA YARALANANLAR VE MÜDAHALE

Çıkan kargaşada polisin müdahalesi sonrasında 5 kişi yaralanmış durumda. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak gerekli tedavi sürecine alınmış.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Polis, olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına alarak süreç başlatmış. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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