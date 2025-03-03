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Edirne’de Kaza: 2 Yaralı

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İKİ YARALI KAZA

Edirne’de, kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.P. yönetimindeki 22 NH 380 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza esnasında otomobil ters döndü ve sürücüyle yanındaki yolcu yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralı olan iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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