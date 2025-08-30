Edirne’de Kaza, 3 Yaralı Var

KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin direğe saplanması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Havsa ilçesinde M.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon ile M.V. idaresindeki 55 ACF 479 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Otomobil direğe ok gibi saplandığı kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Kamyon sürücüsü ifadeye alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Edirne’deki bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.