Haberler

Edirne’de Kaza, 5 Yaralı

KAZA NEDENİYLE BEŞ KİŞİ YARALANDI

Edirne’de, bir otomobilin sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda bir kaza meydana geldi ve bu kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, Uzunköprü-Havsa yolunda bulunan Bakışlar kavşağında gerçekleşti.

DURUMUNU DÜZELTEMEYEN SÜRÜCÜ REFÜJE ÇIKTI

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, S.Ç. tarafından kullanılan 22 PC 018 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, olayın ardından ihbar yapılması üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolda trafiği düzenledi. Kazanın meydana geliş nedenleri hakkında inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, 2025 Eylül'de yayına girmeye hazırlanıyor. Most Production'ın yapımcılığındaki dizi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında dikkat çekiyor.
Haberler

Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup, peşlerindeki kişiyi sokak ortasında darp etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.