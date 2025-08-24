Edirne’de Kaza, 5 Yaralı Var

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Edirne’de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı üzücü bir olayda 1’i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22.00 sularında Edirne – Havsa D100 karayolunun Oğulpaşa kavşağı yakınlarında gerçekleşti. E.S. sürücülüğünde olan 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç, Oğulpaşa köyü civarında İ.G. yönetimindeki 59 JD 828 plakalı otomobile çarptı.

KAZA SONRASI YARALILARA YARDIM

Her iki araç da kazanın şiddetiyle büyük hasar aldı ve demir yığını haline dönüştü. Kazayı görenlerin verdikleri ihbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 5 kişiden biri ağır durumdaydı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Hastanesi ve Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.