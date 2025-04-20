Edirne’de Kaza, Cip Balkonu Yıktı

DİREKSİYON KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında, direksiyon kontrolünü kaybeden cip, bir iş yerinin balkonunu yıktı ve apartmanın duvarına çarparak askıda kaldı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, Edirne Atatürk Mahallesi Mithat Vardar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tuğçe K. yönetimindeki 22 ARJ 280 plakalı cip, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu önce bir iş yerinin balkonuna, ardından ise apartman duvarına çarptı. Cipte bulunan 4 kişiden sadece 1 yolcu yaralandı.

YARDIM GÖNDERİLDİ

Olay yerine yakın bir çiğ köfteci olan Ramazan Ayaz ve diğer vatandaşlar, askıda kalan cipten yaralı olanları kurtarmak için harekete geçti. 112 acil servisine durum bildirilmesi üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi hastaneye götürüldü.

CİP KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından cip, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.