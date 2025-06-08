Edirne’de Kaza, İki Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bu feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Beğendik beldesi kara yolu üzerinde gerçekleşti. E.D. (38) yönetimindeki 22 AEE 097 plakalı otomobil, Beğendik kavşağı yönüne doğru seyrederken Beykent Mahallesi yakınlarında sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen plakasız motosiklet ile çarpıştı.

KURBANLARIN DURUMU

Kaza sonrası yoldan çıkarak devrilen motosikletten fırlayan Kemal Bayram (49) ve Bülent Çakır (45), olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kaza hakkında yapılan ihbarın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayram ve Çakır’ın cenazeleri, Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

OLAY YERİNE YETKİLİLERİN GİDİŞİ

Kazanın ardından Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Edinilen bilgilere göre, Kemal Bayram ve Bülent Çakır, Keşan’dan oturdukları İpsala ilçesine bağlı Hacı köyüne giderken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü E.D., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.