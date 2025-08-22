Haberler

Edirne’de Kaza, Üç Yaralı Var

TRAFAFİK KAZASI DETAYLARI

Edirne’de yaşanan bir trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Olay, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, B.S. yönetimindeki 59 EM 850 plakalı otomobil, G.B. idaresindeki 34 ZG 3204 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralananlar arasında otomobil sürücüsü B.S., kamyonet sürücüsü G.B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan G.S. yer aldı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Ayrıca, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de akşam devrilen ağaç, bir toplu taşıma aracına çarparak hasara yol açtı. Ancak araçta yolcu bulunmaması, olası bir felaketi önledi. Ağaç bakım eksikliği nedeniyle devrildi.
Haberler

Otel Mutfak Kısmında Yangın Çıktı

Fatih'te bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye tarafından hızla kontrol altına alındı. Mutfakta hasar oluştu, konuklar güvenle tahliye edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.