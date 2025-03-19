Edirne’de Kazada Araçta Sıkışanlar Kurtarıldı

KAZA SONRASI YARALILARI KURTARMA ÇABALARI

Edirne’de bir kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak amacıyla itfaiye ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Yaralılardan birinin ayağına bastonun saplandığı dikkat çekti. Kırklareli-Edirne yolunda seyir halindeki S.Y. yönetimindeki 39 FC 988 plakalı otomobil, E.D. tarafından kullanılan 22 FE 877 plakalı kamyon ile Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonrasında kamyonun altında sürüklenen otomobilde bulunan sürücü ve babası sıkıştı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri harekete geçerek zamanla yarıştı. Ekipler, otomobilin kapılarını ve üst tavanını keserek araçtakilere ulaşmayı başardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı adam O. Y’nin ayağına bastonunun saplandığı görüldü. Jandarma, meydana gelen kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.