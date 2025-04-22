Edirne’de Kitap Tanıtımı Ve Sergi Yapıldı

EDİRNE’DE KİTABIN TANITIMI VE FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLENDİ

Edirne’de, “Arif Dağdeviren’in vizöründen 1940’lı yıllarda Edirne” isimli kitabın tanıtımı ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Etkinlik, Devecihan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, burada özel bir programla bir araya geldiklerini ifade etti. “Bu kitabı bana getirdiklerinde ben çok heyecanlandım. Kitabın sayfalarını çevirirken ilk gözüme çarpan Evliya Kasım Paşa Camisi oldu. Çünkü oranın restorasyon düşüncemiz vardı.” sözleriyle kitabın içerdiği değerleri aktardı. Vali Sezer, kitapta yer alan fotoğrafların Edirne’nin geçmişine dair önemli birer belge olduğunu dile getirdi.

KITAP, KENTİN KÜLTÜREL HAYATINA AYDINLIK TUTUYOR

Vali Sezer, kitabın her okuyucu için kendine dair bir şey sunduğunun altını çizerek, özellikle belli bir yaşın üstündeki kişilerin bu çalışmadan heyecan duyduğunu söyledi. “Edirne, çok büyük kültür ve tarih hazinesine sahip bir il” vurgusu yaparak, kentin tarihi eserler açısından zengin olduğunu ifade etti. Ayrıca, tarihi eserlerin restorasyonu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZA VEFALIYIZ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise etkinliğin sadece sergi ve kitap tanıtımı için değil, aynı zamanda Edirne’nin tarihi ve kültürel mirasına duyulan vefa duygusunu paylaşmak için olduğunu söyledi. “Merhum Arif Dağdeviren’in büyük bir titizlikle çektiği ve bu güne kadar saklı kalmış 300’ü aşkın fotoğraf torunu Cem Altınel’in özenli çalışması sonrası gün yüzüne çıktı” diye ekledi. Altınel, dedesinin çalışmalarından örnekler vererek eseri kente kazandırdığı için mutlu olduğunu belirtti.

SERGi AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ!

Konuşmaların ardından kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Vali Sezer ve katılımcılar, 1940’lı yıllarda çekilen Edirne fotoğraflarından oluşan sergiyi gezerek geçmişe bir yolculuk yaptılar. Açılışa Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, tarihçi Necdet İşli ve çok sayıda vatandaş katıldı.