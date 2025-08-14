Haberler

Edirne’de Kolonlar Patladı, Vatandaşlar Tahliye

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Edirne’de, kolonları patlayan bir binada yaşayan insanlara tahliye kararı verildi. Dilaverbey Mahallesi’nde bulunan 52 yıllık bina, 16 daire ve 5 dükkandan oluşuyor. Kolonlarda meydana gelen patlamaların ardından, ilgili kurumlar binada ikamet edenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye işlemlerini başlattı. Vatandaşlar, eşyalarını toplayarak binayı terk ediyor. Kalacak yer sorunu ile karşılaşan aileler, kent merkezindeki otellere yerleştiriliyor.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Binanın zemin katında bir temizlik firması tarafından bulundurulan kimyasalların kolonlara zarar verdiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İlgili polis ekipleri, temizlik kimyasalı bulundurduğu tespit edilen iş yeri sahibi N.T.’yi gözaltına aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.