Edirne’de Kolonlar Patladı, Vatandaşlar Tahliye

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Edirne’de, kolonları patlayan bir binada yaşayan insanlara tahliye kararı verildi. Dilaverbey Mahallesi’nde bulunan 52 yıllık bina, 16 daire ve 5 dükkandan oluşuyor. Kolonlarda meydana gelen patlamaların ardından, ilgili kurumlar binada ikamet edenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye işlemlerini başlattı. Vatandaşlar, eşyalarını toplayarak binayı terk ediyor. Kalacak yer sorunu ile karşılaşan aileler, kent merkezindeki otellere yerleştiriliyor.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Binanın zemin katında bir temizlik firması tarafından bulundurulan kimyasalların kolonlara zarar verdiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İlgili polis ekipleri, temizlik kimyasalı bulundurduğu tespit edilen iş yeri sahibi N.T.’yi gözaltına aldı.