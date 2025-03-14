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Edirne’de Kopan Teker Kazası: Sürücü Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALANMA OLDU

Edirne’de, ön tekeri kopan bir traktör devrilmesi sonucu sürücü yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Şeref A. yönetimindeki 22 AZ 442 plakalı traktör, Edirne-Havsa karayolunda ilerlerken ön tekeri yerinden kopuyor. Tekerin kopması sebebiyle traktör yan devriliyor ve sürücü yaralanıyor. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor.

SALİM MÜDAHALE VE HASTANE YOLCULUĞU

Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülüyor. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

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