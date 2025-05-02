Edirne’de Köpeğe İşkence Eden Serbest

EDİRNE’DE KÖPEĞE İŞKENCE OLURKEN YAKALANDI

Edirne’de, 5 aylık bir köpeğin kahvehanenin deposunda şüpheli bir kişi tarafından bastonla dövüldüğü bildirildi. Lalapaşa’ya bağlı Vaysal köyünde kahvehane işleten Kazım Özen, iş yerinde baktığı köpeğin 81 yaşındaki F.D. tarafından dövüldüğünü öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞOK ETTİ

Özen, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, köpeğinin depoda bastonla dövülüp ağır işkenceye maruz kaldığını gördü. Olayın ardından çok etkilendiğini ifade eden Özen, “Ben kahvehanede değildim. Çalışan arkadaş ve eşim oradaydı. Köpeği dövdüğünü görünce bağırmışlar, o da kaçmış sonra. Kamera kayıtlarını inceledim. Köpeği depoya kapatıyor ve elindeki bastonla defalarca vuruyor. Yazık hayvana, ne yapacağını şaşırıyor acıdan. Resmen hayvana işkence yapmış.” şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından F.D. ile yüz yüze geldiğini ve neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu aktaran Özen, şüphelinin, “Elimdeki ekmeği yedi, ondan dövdüm.” şeklinde cevap verdiğini, ancak bu davranışın kamera kayıtlarından net bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Özen, köpeğine eziyet eden F.D.’ye ceza verilmesini talep etti.

GÖZALTI VE SERBEST BIRAKILMA

Olayın hemen ardından F.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.