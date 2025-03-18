Edirne’de Korkunç Motosiklet Kazası Kamerada

KAZA ANINI GÖSTERELİM

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı metreslerce sürüklendi. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, İ.A’nın kullandığı 45 ARY 971 plakalı otomobil ile V.T’nin kullandığı 22 ADU 150 plakalı motosiklet arasında gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve yolcu, korkutucu bir şekilde sürüklendi.

YARDIM ELİ UZATILDI

Kaza anını gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı iki kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansa taşıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü ifadesi alınması amacıyla karakola götürüldü.

POLİS İNCELEMESİ BAŞLADI

Olayın ardından polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri, kaza anını detaylarıyla ortaya koyarak, olayı daha iyi anlamaya yardımcı oluyor. Edirne’de gerçekleşen bu korkutucu kaza, çevredeki herkesin yüreğini ağza getirdi.