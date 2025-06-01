Edirne’de Korna Kavgası Meydan Savaşına Dönüştü

TRAFFİKTE HUSUMET YÜZÜNDEN KAVGAYA DÖNÜŞEN OLAY

Edirne’de meydana gelen olayda, trafikte korna çalma yüzünden iki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Kavga sırasında 5 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAVGANIN NEDENİ KORNA ÇALMA

İddiaya göre, Edirne’nin Yancıkçı Şahin Mahallesi’nde daha önce husumet bulunan iki sürücü, trafikte korna çaldıktan sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla yapılan saldırılara dönüştü. Bu durum adeta meydan savaşını andıran bir kargaşaya sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine hızlıca ekipler sevk edildi. Kavgaya karışan gruplar, polislerin müdahale etmesiyle güçlükle ayrıldı. Kavga sırasında iki kişi bıçak darbeleriyle yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 10 şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.