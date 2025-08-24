Haberler

Edirne'de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

GENÇLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI TAMAMLANDI

Edirne’de gerçekleşen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen bu büyük organizasyonda, 25’ten fazla kulüpten yaklaşık 400 sporcu yarıştı. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni, sporcuların başarılarını taçlandırdı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

19 yaş altı erkekler ve kadınlar kategorisinde Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsledi. 17 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde de Fenerbahçe birinci olarak zirveye çıktı. 15 yaş altı erkekler kategorisinde Beşiktaş bu başarıyı elde ederken, kadınlar kategorisinde yine Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Şampiyona sonunda başarı gösteren kulüp temsilcileri, ödüllerini Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk’ün elinden aldı. Dereceye giren takımlar ve sporcular, bu organizasyonun coşku dolu anılarını taşıyacak.

