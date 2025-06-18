Edirne’de Lavanta Tarla Günleri Başladı

LAVANTA TARLA GÜNLERİ BAŞLADI

Edirne’de bu yıl 8’incisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ıslah bahçesindeki lavanta tarlasında start aldı. Edirne Valiliği tarafından 18-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, açılış ve hasat etkinliğiyle başlamış oldu. TTAE’nin 2 dönümlük alandaki olgunlaşan lavantaları sembolik olarak hasat edildi ve yağları çıkarıldı. Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, TTAE Müdürü Adnan Tülek, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ancak bu yıl, etkinlik duyurularının yeterince yapılmaması nedeniyle katılımın az olduğu gözlemlendi.

LAVANTA ÜRETİMİ VE ÖNEMİ

Açılışta konuşan TTAE Müdürü Adnan Tülek, lavantanın dünyadaki en önemli uçucu bitkilerden biri olduğunu ifade etti. “Lavanta dünyadaki en önemli uçucu yağ bitkilerinden bir tanesi. Biz enstitü olarak bakanlığımızın verdiği görev çerçevesinde 2015 yılında bu çalışmalara başladık. Komşu ülke Bulgaristan’da araştırma enstitüsündeki köklü çalışmalarla ortak iş birliği gerçekleştirdik ve 2015 yılında görmüş olduğunuz bahçemizi kurduk. Burada ticareti yapılan önemli lavanta çeşitlerini getirerek üretimler yapıyoruz. İlerleyen dönemde bölgedeki çiftçilerimiz de üretimlere başladı. Bizim için lavanta, tarımsal üretim boyutunun yanı sıra turizm değeri de taşıyor” şeklinde konuştu.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da şehrin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Subaşı, “Lavanta, Edirne çiftçisinin bildiği buğday, arpa ve ayçiçeğinden farklı ve katma değeri olan bir endüstriyel bitki. Dünyada tarım arazilerinde büyük alanlarda ekilmiyor. Türkiye’de yaklaşık 50 bin dekar civarında lavanta ekimi yapılıyor. Son yıllarda ekonomik değerinin artması, çiftçilerin ilgisini çekiyor. Bu nedenle, yağından ve kozmetik değerlerinden faydalanarak, Edirne çiftçisinin yeniliklere kolayca adapte olduğunu görmekteyiz. Eğer burada bir fırsat görürlerse bu işe de yönelmekten çekinmeyeceklerdir” dedi. Konuşmaların ardından, lavanta tarlasında temsili bir hasat etkinliği düzenlendi ve katılımcılar, tarlada fotoğraf çekinerek hasat edilen lavantaların distilasyon ünitesinde işlenmesini izledi.