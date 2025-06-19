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Edirne’de Levent Özülkü’nün Cesedi Bulundu

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne’de günler sonra evinde cansız bedeni bulunan ve yaklaşık 165 kiloya ulaşan kişinin cesedi vinçle çıkarıldı. Edirne merkez Yancıkçı Şahin Mahallesi’ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan 66 yaşındaki Levent Özülkü’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, eve giden polis ekipleri Özülkü’nün cansız bedeniyle karşılaştı.

CENAZE TAŞINMASI SIRASINDA ZORLUKLAR

Yapılan incelemenin ardından cesedin taşınması sırasında çeşitli sorunlar yaşandı. Cesedin taşınmasında zorlukların artması üzerine olay yerine vinç çağrıldı. Vince bağlanan tabut, 5’inci kata çıkarıldı. Cesedin tabuta konulmasının ardından tabut yeniden vinçle yere indirilerek cenaze nakil aracına konuldu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, Özülkü’nün ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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