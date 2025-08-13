Edirne’de Maraton İçin Ağaçlandırma Kampanyası

ORMAN YANGINLARINA KARŞI AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI

Edirne’de, 31 Ağustos’ta düzenlenecek “10. Uluslararası Edirne Maratonu” çerçevesinde orman yangınlarıyla mücadele için bir ağaçlandırma kampanyası başlatıldı. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı’ndaki bir basın toplantısında Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleşen orman yangınlarına dikkat çekti. Yangınların sonucunda birçok ağaç ve canlının yok olduğunu ifade eden Akdağ, “Ciğerimiz yanıyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşu olarak hassasiyet gösteriyoruz. İlgili kurumlarla görüşerek maratona katılacaklar, izleyiciler ve tüm vatandaşların katılımıyla ağaçlandırma kampanyası başlatıyoruz.” dedi. Ayrıca, maratonda koşacak atletlere fidan hediye edeceklerini belirtti.

YEŞERTME HEDEFİ VE DESTEK TALEBİ

Yangın sonrası ormanları yeniden yeşertmek için tüm güçlerini seferber edeceklerini söyleyen Akdağ, “Edirne Valiliğimizden de ağaçlandırmaya destek vermek amacıyla bir alan isteyeceğiz. Bugüne kadar maratona katılan her sporcu için bir fidan dikerek bu süreci başlatmak istiyoruz. Edirne’nin Enez ilçesi Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde yangında zarar gören alanı ağaçlandırmak isteriz, bakımlarını da yaparız.” şeklinde konuştu.

MARATONUN DETAYLARI

“10. Uluslararası Edirne Maratonu” hakkında bilgi veren Akdağ, maratona toplamda 700 atlet başvurduğunu, bunların 100’ünün yabancı sporculardan oluştuğunu kaydetti. Başvuru süresinin 17 Ağustos Pazar günü sona ereceğini ekledi. Balkan Aktif Yaşam Spor Kulübü Başkanı Hülya Bodur da maratona destek vermeye devam ettiklerini belirterek, “Yapılacak fidan dikme seferberliğine katılıyoruz. Her bir kulüp üyemiz için fidan dikeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bu yıl “Zafer” temasıyla Selimiye Meydanı’ndan start alacak olan yarışta, atletler Pazarkule Sınır Kapısı’na kadar gidip dönecek ve koşuyu aynı noktada tamamlayacak.