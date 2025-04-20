Edirne’de Meriç Nehri’nde Çocuk Kayboldu

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne’de Meriç Nehri’nde yüzmek için suya giren 14 yaşındaki bir çocuk kayboldu ve daha sonra cansız bedeni bulundu. Olay, Meriç Nehri Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, iki çocuk nehirde yüzmeye başladı. Bir süre sonra çocuklardan biri suya kapılarak kayboldu. Yanındaki arkadaşının etraftaki insanlara haber vermesi ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. UMKE, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, arama çalışmalarına katıldı ve bot ile su üstünde araştırma gerçekleştirdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden yardım talep etti. Dalgıç polisler, Edirne’ye gelerek nehirdeki çalışmalara başladı ve kısa bir süre içinde 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan’ın cansız bedenine ulaştı.

OLAYIN AİLESİ ACI İÇİNDE

Hayatını kaybeden Karafidan’ın cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun ailesi, olay yerinde büyük bir şok yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma hala devam ediyor.