Edirne’de Minik Güreşçiler Çalışıyor. TGF Altyapı İçin Çaba Harcıyor. Başarılı Sporcuların Yetişmesi Önemli

MINİK GÜREŞÇİLER, ŞAMPİYONLARIN İZİNDE YETİŞİYOR

Edirne’deki mini güreşçiler, milli sporcu olabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yerel kulüplerle birlikte güreş branşında altyapıdan sporcu yetiştirmek amacıyla çabalarını sürdürmektedir. Tecrübeli antrenörlerin liderliğinde, lisanslı 80 sporcu Sporcu Eğitim Merkezi’nde antrenman yapıyor. Okul sonrası antrenmanlara katılan bu sporcular, yaz tatilinde de çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

BAŞARILI SPORCULAR YETİŞİYOR

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Edirne’nin güreş alanında önde gelen şehirlerden biri olmaya devam ettiğini belirtiyor. Altyapıda eğitim gören güreşçilerin tecrübeli antrenörler eşliğinde yetiştiğini vurgulayan Delen, “Edirne güreşte başarıyı satın alan değil, üreten bir şehir. Altyapıdan birçok başarılı sporcumuz yetişti.” diyerek alt yapının önemini ifade ediyor. Ayrıca, minik güreşçilerin uluslararası alanda başarı elde eden Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu gibi sporcuları örnek alarak çalışmalar yaptığını kaydediyor.

ÇOCUKLAR GÜREŞİ SEVİYOR

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara, 61 yaşında ve güreşe 8 yaşında başlamış bir isim. Sporcuların küçük yaşta bu spora yönlendirilmesinin ayrı bir önem taşıdığını belirten Kara, “Antrenmanlarımız eğlenceli geçiyor ve güreşi sevdiriyoruz. En küçük sporcularımız 6 yaşında.” sözleriyle çocukların erken yaşta başlamalarının faydalarına değiniyor. Kara, alt yapıda yetişen sporcuların sayısının oldukça fazla olduğunu vurguluyor.

HEDEF: ÜLKEME BAŞARI GETİRMEK

Defne Aslantürk, 9 yaşında ve Şükrüpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi. Bu yıl güreşe başlayan Aslantürk, milli sporcu olmayı hedeflediğini belirtiyor. “Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun gibi başarılı olmak istiyorum. Avrupa ve dünyada düzenlenen şampiyonalarda ülkem için başarı getirmek istiyorum.” diyor. Mert Köstekçi, 13 yaşında Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi; hem minderde hem de yağlı güreşte yarışmakta ve kendi hedeflerini belirtiyor. Kemal Sürmeli ise 12 yaşında ve güreşi severek yaptığını, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ü örnek aldığını ifade ediyor.