Edirne’de Motosiklet Kaza Yaptı

GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜNTÜLER

Edirne’de motosiklet sürücüsünün yaşlı bir kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Nişancıpaşa Mahallesi’nde, M.I yönetimindeki 22 ADK 631 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.İ. adlı yaşlı kadına çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan yaşlı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün yaşlı kadına çarpma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ayrıca polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

