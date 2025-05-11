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Edirne’de Motosiklet Kazası, 1 Yaralı

KAZADA YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Edirne’de meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosiklet ile B.Ç. yönetimindeki 39 AC 561 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı’nda çarpıştı. Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI, POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kazanın ardından yaralanan yolcu M.E.C, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Bununla birlikte, sürücüsü yaralı yolcuyu bırakarak motosikletiyle olay yerinden kaçan kişinin yakalanması için polis ekiplerince araştırma başlatıldı.

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