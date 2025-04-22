Edirne’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

YARALANMA OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. E.T’nin kullandığı 22 LG 611 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Edirne Tren Gar’ı önünde, A.E’nin sürücülüğündeki 59 AJE 020 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumu öğrenen ekipler olay yerine yönlendiriliyor. A.E, çeşitli yerlerinden yaralanarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıyor. Otomobilin sürücüsü E.T ise, kazayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülüyor.