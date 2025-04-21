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Edirne’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

OTOMOBİL-MOTOSİKLET ÇARPIŞMASIYLA YARALANMA OLDU

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. M.A.K. kontrolündeki 22 ADP 742 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 59 LB 866 motosiklet, Bahriye Üçok Caddesi’nde çarpıştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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