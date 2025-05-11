Edirne’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Edirne’de yaşanan bir trafik kazasında, bir otomobilin bir motosikletle çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 22 AEJ 971 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 22 ADD 814 plakalı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.