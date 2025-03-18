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Edirne’de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

OLAYIN DETAYLARI

Edirne’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Şükrüpaşa Mahallesi Caddesi üzerinde, Ö.A. tarafından kullanılan 22 ADL 367 plakalı motosiklet ile E.Y. yönetimindeki 34 EKL 416 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet, otomobile ok gibi saplandı ve motosiklet sürücüsü metrelerce havada uçtu.

MÜDAHALE VE SONRASINDAKİ AŞAMALAR

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekibi hızla olay yerine geldi. Yaralı motosiklet sürücüsüne burada ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ayrıca otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü, polis de kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

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