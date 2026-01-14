Edirne’de Narkotik Operasyonu: 117,4 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

edirne-de-narkotik-operasyonu-117-4-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi

Uyuşturucu ile mücadele ülke genelinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde, Türkiye’ye uyuşturucu getirileceği bilgisinin alınmasının ardından Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüpheli bir kişi tespit edildi.

UYUŞTURUCUYU TESLİM ALMAK İÇİN GELDİ

Gözaltına alınan şahsın üstünde yapılan aramada 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddeleri almak amacıyla sınır kapısına gelen bir başka şüpheli de gözaltına alındı.

117,4 KİLO UYUŞTURUCU VE 65 BİN HAP YAKALANDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile yürütülen soruşturma derinleştirildi. Bu çerçevede, kentte imalathane olarak kullanılan bir yerde gerçekleştirilen aramada 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu üretiminde kullanılan iki makine, bir kompresör, bir karıştırıcı, çeşitli yeşil reçeteli ilaç etiketleri, hassas terazi ve boş kapsüller ele geçirildi.

TOPLAMDA BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında toplam beş şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunduğu tespit edilirken, bu zanlı Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede yakalandı. Ayrıca, farklı adreslerde yapılan aramalar sonucu iki şüpheli daha yakalandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Siber Suç Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadelede yapılan operasyonlar sonucunda 126 kişi gözaltına alındı, bunlardan 16'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, gelişmeleri duyurdu.
Gündem

Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakımda olan bir apart otelin çökmesiyle ilgili endişe verici bir olay yaşandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gündem

Temassız Ödeme Limitinde Yeni Artış Duyuruldu

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, yarından itibaren 2 bin 500 liraya yükseltildi. Bu uygulama, kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temas gerektirmeyen ödemeleri kolaylaştırıyor.
Gündem

ABD Darphanesi Gümüş Ürün Satışlarını Askıya Aldı

ABD Darphanesi, artan gümüş fiyatları ve maliyet dalgalanmaları nedeniyle gümüş koleksiyon ürünlerinin satışını geçici olarak durdurdu. Fiyatların sağlıklı belirlenemediği ifade edildi.
Gündem

Edirne’de Uyuşturucu Operasyonu: 117,4 Kilogram Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 117 kilo 434 gram uyuşturucu madde ve 65 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.