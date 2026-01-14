Edirne’de Narkotik Operasyonu: 117,4 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele ülke genelinde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde, Türkiye’ye uyuşturucu getirileceği bilgisinin alınmasının ardından Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüpheli bir kişi tespit edildi.

UYUŞTURUCUYU TESLİM ALMAK İÇİN GELDİ

Gözaltına alınan şahsın üstünde yapılan aramada 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddeleri almak amacıyla sınır kapısına gelen bir başka şüpheli de gözaltına alındı.

117,4 KİLO UYUŞTURUCU VE 65 BİN HAP YAKALANDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile yürütülen soruşturma derinleştirildi. Bu çerçevede, kentte imalathane olarak kullanılan bir yerde gerçekleştirilen aramada 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu üretiminde kullanılan iki makine, bir kompresör, bir karıştırıcı, çeşitli yeşil reçeteli ilaç etiketleri, hassas terazi ve boş kapsüller ele geçirildi.

TOPLAMDA BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında toplam beş şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunduğu tespit edilirken, bu zanlı Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede yakalandı. Ayrıca, farklı adreslerde yapılan aramalar sonucu iki şüpheli daha yakalandı.