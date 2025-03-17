Haberler

Edirne’de Nehirde Bulunan Erkek Cesedi

GÖRGÜ TANIKLARINDAN İHBAR

Edirne’de Meriç Nehri’nin yüzeyinde bir erkek cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay, Meriç Köprüsü civarında meydana geldi ve görgü tanıkları için korkutucu bir sahne oluşturdu.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbardan sonra olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri, botla suya inerek cesedi güvenli bir şekilde karaya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle kıyıya çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna gönderildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şahsın kimliğini tespit etme çalışmaları sürerken, polis olaya dair geniş çaptan bir araştırma başlattı. Olayın nedenini belirlemek ve durumla ilgili daha fazla bilgi toplamak amacıyla incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivasspor’a Milli Maç Arasında İzin

Sivasspor, milli maçlar arası boyunca futbolcularına 4 gün izin verdi. Takım, 29. haftadaki Adana Demirspor maçı hazırlıklarına 20 Mart'ta başlayacak.
Haberler

Manisa’da IPARD Projelerine 104 Milyon Hibe

Manisa'da IPARD programı kapsamındaki 10 proje, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle toplam 148 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek. TKDK, kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.