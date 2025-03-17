Edirne’de Nehirde Bulunan Erkek Cesedi

GÖRGÜ TANIKLARINDAN İHBAR

Edirne’de Meriç Nehri’nin yüzeyinde bir erkek cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay, Meriç Köprüsü civarında meydana geldi ve görgü tanıkları için korkutucu bir sahne oluşturdu.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbardan sonra olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri, botla suya inerek cesedi güvenli bir şekilde karaya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle kıyıya çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna gönderildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şahsın kimliğini tespit etme çalışmaları sürerken, polis olaya dair geniş çaptan bir araştırma başlattı. Olayın nedenini belirlemek ve durumla ilgili daha fazla bilgi toplamak amacıyla incelemeler devam ediyor.