Edirne’de Öğrenci Servisi Şarampole Devrildi

KEŞAN’DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 26 öğrenci ve sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre; T.D. (59) yönetimindeki 22 RF 775 plakalı servis aracı, Beyendik Kavşağı’ndan Keşan yönüne döndükten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen aracın içinde bulunan 26 öğrenci ve sürücü yaralandı.

AMBULANS VE GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralanan sürücü ile bazı öğrenciler ambulanslarla, diğerleri ise özel araçlarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Kaza haberini duyuran aileler, çocuklarından bilgi alabilmek için kazanın olduğu yere akın etti.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE

Kazanın ardından Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, meydana gelen olayın olduğu yere gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.