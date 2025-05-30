Edirne’de Öğrenciler Geri Dönüşüm Gezisi Yaptı

ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİĞİ

Edirne’de düzenlenen Çevre Haftası etkinliği çerçevesinde lise ve üniversite öğrencileri geri dönüşüm tesisini ziyaret etti. Etkinlik, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. İlhami Ertem Lisesi ve Trakya Üniversitesi’nin Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık Fakültesi ile Giyim Üretim bölümü öğrencileri Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ni gezdi.

ETKİNLİKTE ALINAN BİLGİLER

Ziyaret sırasında, tesisin çalışanları öğrencilere evsel katı atıkların düzenli depolanması, tıbbi atık sterilizasyonu ve gaz ile enerji üretimi konularında bilgi verdi. Edinilen bilgiler, öğrencilerin geri dönüşüm ve atık yönetimi konusundaki farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE BİLİNCİ

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının öğrencilere çevre bilinci kazandırmak olduğunu belirtti. Sarı, “Atık yönetiminin önemine dikkat çekmek ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirerek sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.