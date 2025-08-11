Edirne’de Orman Yangını Devam Ediyor

ALEVLER DEVASA BOYUTLARAULAŞTI

Edirne’de meydana gelen orman yangınında alevler büyük bir boyuta ulaştı ve bu durum yüzlerce vatandaşı tahliye etmeye zorladı. Yangın, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyü’nde başladı ve etkisini artırarak devam ediyor. Alevler, birçok yerleşim yerini tehdit ederken, ormanlık alanlara yakın olan pek çok yerleşim yeri de yangınla yüzleşiyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarların ardından yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çevre illerden gelen destek ekipleri de alevlere müdahale ediyor. Rüzgarın hızı, yangının seyrini etkileyerek hızlanmasına yol açıyor. Gecenin karanlığında yükselen alevler, kilometrelerce uzaktan bile korkutucu bir görüntü sunuyor.