Edirne’de Orman Yangını Devam Ediyor

Edirne’de meydana gelen orman yangınında alevler büyük bir boyuta ulaştı ve bu durum yüzlerce vatandaşı tahliye etmeye zorladı. Yangın, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyü’nde başladı ve etkisini artırarak devam ediyor. Alevler, birçok yerleşim yerini tehdit ederken, ormanlık alanlara yakın olan pek çok yerleşim yeri de yangınla yüzleşiyor.

İhbarların ardından yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çevre illerden gelen destek ekipleri de alevlere müdahale ediyor. Rüzgarın hızı, yangının seyrini etkileyerek hızlanmasına yol açıyor. Gecenin karanlığında yükselen alevler, kilometrelerce uzaktan bile korkutucu bir görüntü sunuyor.

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

