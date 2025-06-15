Edirne’de Orman Yangınına Müdahele Ediliyor

ORJINAL YANGIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli-Mecidiye mevkisinde başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Erikli ile Mecidiye arasında yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü yangın meydana geldi. Kısa zamanda büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve iş makineleri yönlendirildi. Yangına, karadan itfaiye ve orman ekipleri ile müdahale edilirken, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler ile de destek sağlanıyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Bu arada bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.