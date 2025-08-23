Edirne’de Otomobil Durduruldu, Kaçak Göçmenler Yakalandı

DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Edirne’de, jandarmanın “dur” ihtarına karşı gelen bir sürücünün kullandığı otomobil, polisin takibi ile durduruldu. Olayda, Pakistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü gözaltına alındı. Gece saatlerinde Edirne kent gişelerinde gerçekleşen olayda, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak göçmenlerin yer aldığını öğrendiği 34 NOH 466 plakalı otomobili durdurmak istedi.

TAKİP SONUCU YAKALAMA

Sürücü, jandarmanın “dur” ihtarına uymayarak kent merkezine kaçtı. Bunu takiben, polis devreye girdi ve otomobili yaklaşık 35 kilometre boyunca takip etti. Araç, Atatürk Bulvarı’nda sonlandırıldı. Otomobilin durdurulma süreci çevredeki kişilerin cep telefonlarına yansıdı. Durdurulan otomobilin içinde, yasa dışı yollarla yurt dışına göç etmek isteyen 6 Pakistan uyruklu göçmen bulundu. Sürücü gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.