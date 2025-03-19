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Edirne’de Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN EDİRNE

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Edirne’den Lalapaşa yönüne doğru seyir eden A.B. yönetimindeki 20 V 8842 plakalı araç, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle Hıdırağa köyü yakınlarında yoldan çıkarak bir işletmenin duvarına çarptı.

INJURED DRIVER TAKEN TO HOSPITAL

Olayda yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlattı.

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