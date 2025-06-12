Edirne’de Otomobil Kazası: 1 Ölü

EDİRNE’DE KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edirne’de iki aracın çarpıştığı kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, sabah saat 09.00 sularında Edirne-Havsa kara yolunun Sazlıdere bölgesinde gerçekleşti. Edirne yönünde ilerleyen S.Y.’nin kontrolündeki 22 ADU 951 plakalı otomobil, yine aynı yönde giden Çetin Kuşçu’nun kullandığı 39 NR 003 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kuşçu’nun aracı yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Çetin Kuşçu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Çetin Kuşçu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.