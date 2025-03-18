Edirne’de Otomobil Kazasında 5 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Edirne’de gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer ise Edirne’nin Lalapaşa yolu olarak belirlendi. Bulgaristan uyruklu I.O’nun kullandığı PP 2605 BP plakalı araç ile C.A’nın yönetimindeki 06 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kaza hakkında yapılan ihbar sonrası, olay yerine hemen ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.