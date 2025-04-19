Haberler

Edirne’de Otomobil Tarlaya Uçtu

KAZA DETAYLARI

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında, 53 yaşındaki sürücü Hasan Bingöl ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 19.00 civarında Edirne-Lalapaşa kara yolunun Hıdırağa mevkisinde gerçekleşti. Hasan Bingöl’ün kullandığı 39 AB 617 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçarak ters döndü.

Kaza sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Bingöl, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Osman Aşkın Bak, Voleybol Finalini İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'da gerçekleşen 7. Etnospor Forumu sırasında Voleybol Erkekler Süper Ligi finaline katılarak, şampiyon Zenit Kazan'a kupa sundu.
Haberler

Isparta’da Halata Sıkışan Adam Yaralandı

Isparta'da otomobilini çekiciye yüklerken ayağı halata sıkışan bir kişi, sağ ayak parmaklarını kaybederek hastaneye sevk edildi. Olayda ciddi yaralanmalar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.