Edirne’de Otomobil Tarlaya Uçtu

KAZA DETAYLARI

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında, 53 yaşındaki sürücü Hasan Bingöl ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 19.00 civarında Edirne-Lalapaşa kara yolunun Hıdırağa mevkisinde gerçekleşti. Hasan Bingöl’ün kullandığı 39 AB 617 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçarak ters döndü.

Kaza sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Bingöl, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.