Edirne’de Otomobil Tarlaya Uçtu

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil tarlaya uçtu. Sürücü ağır yaralandı. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde Hasan B. yönetimindeki 39 AB 617 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 45 metre sürüklenerek tarlaya düştü.

KAZA ANI VE YARDIM EKİPLERİ

Otomobil ters dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller neticesinde sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ise kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.