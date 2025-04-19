Haberler

Edirne’de Otomobil Tarlaya Uçtu

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil tarlaya uçtu. Sürücü ağır yaralandı. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde Hasan B. yönetimindeki 39 AB 617 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 45 metre sürüklenerek tarlaya düştü.

KAZA ANI VE YARDIM EKİPLERİ

Otomobil ters dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller neticesinde sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ise kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Osman Aşkın Bak, Voleybol Finalini İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'da gerçekleşen 7. Etnospor Forumu sırasında Voleybol Erkekler Süper Ligi finaline katılarak, şampiyon Zenit Kazan'a kupa sundu.
Haberler

Isparta’da Halata Sıkışan Adam Yaralandı

Isparta'da otomobilini çekiciye yüklerken ayağı halata sıkışan bir kişi, sağ ayak parmaklarını kaybederek hastaneye sevk edildi. Olayda ciddi yaralanmalar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.