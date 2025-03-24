Edirne’de Otomobil Yayalara Çarptı

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında yoldan geçen yayalara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

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Edinilen bilgilere göre, T. Ö. yönetimindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 3 yaya yarandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın sürücüsü T. Ö., ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.