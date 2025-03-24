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Edirne’de Otomobil Yayalara Çarptı

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI

Edirne’de meydana gelen bir trafik kazasında yoldan geçen yayalara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

TÜM DETAYLAR

Edinilen bilgilere göre, T. Ö. yönetimindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 3 yaya yarandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın sürücüsü T. Ö., ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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