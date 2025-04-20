Edirne’de Polisler Piknikte Bir Araya

EDİRNE’DE POLİS PİKNİĞİNE YOĞUN KATILIM

Edirne’de emniyet personeli, bir piknik etkinliğinde bir araya geldi. Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu etkinlik, Türk Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına destek veren polisler ve aileleri tarafından katılımlarla renklendi. Etkinlikte, polis çocukları uçurtma uçurarak keyifli anlar yaşadı ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER ETKİNLİĞE KATILDI

Etkinlikte, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk da yer aldı. Bu etkinlik, hem dayanışma hem de birliktelik duygusunu pekiştiren önemli bir organizasyon oldu.