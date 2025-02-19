edirne-de-ramazan-pidesi-30-tl-oldu

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Edirne’de Ramazan pidesinin yeni fiyatı açıklandı. Geçtiğimiz sene 20 TL olan 350 gram pidenin fiyatı, bu yıl itibarıyla 30 TL olarak belirlendi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar sofralarının önemli bir parçası olan pidenin fiyatı, fırıncılardan gelen talepler doğrultusunda güncellenmiş durumda. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bu yıl 350 gram pidenin Edirne’de 30 TL’den satışa sunulacağını duyurdu. Cingöz, bu fiyatın herkes için hayırlı olmasını diledi.

TÜRKİYE GENELİ FİYAT DURUMU

Cingöz, “Pidede günün koşullarına göre fiyat belirlendi. Türkiye genelindeki fiyatlar, 350 gram pide 30 TL, 300 gram pide 25 TL. Bizde de talep edilen fiyat 350 gram 30 TL. Bazı ilçelerde de 300 gram 25 TL olacak. Bizim verdiğimiz sade pide fiyatı olarak geçerli. Yumurtalı isteyen fırına farkını verir ve yumurtalı yaptırır” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara göre, fiyatların güncel ekonomik koşullara bağlı olarak belirlendiği anlaşılıyor.