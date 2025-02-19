Edirne’de Ramazan Pidesi Fiyatı Açıklandı

PİDE FİYATINDA YENİ BELİRLEME

Edirne’de Ramazan boyunca sofraların vazgeçilmezi olan pide için fiyat belirlendi. Geçen yıl 20 TL olan 350 gram pidenin fiyatı, bu yıl 30 TL olarak belirlendi. Ramazan ayına yaklaşırken, fırıncılardan gelen talep doğrultusunda bu fiyatın belirlendiğini ifade eden Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bu yıl 350 gram pidenin 30 TL’den satışa sunulacağını duyurdu. Cingöz, bu fiyatın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ PİDE FİYATLARI

Cingöz, pidelerin fiyatlarının günün koşullarına göre belirlendiğini aktardı. Türkiye genelinde 350 gram pide fiyatının 30 TL, 300 gram pide fiyatının ise 25 TL olduğunu belirtti. “Bizde de talep edilen fiyat 350 gram 30 TL. Bazı ilçelerde de 300 gram 25 TL olacak” diyen Cingöz, verdikleri sade pide fiyatının geçerli olduğunu, yumurtalı pide isteyenlerin fırına farkını ödeyerek bu talebi gerçekleştirebileceklerini söyledi.