Edirne’de Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Edirne’de 16’ncı yüzyılda inşa edilen ve şu an sadece yıkık duvarlarıyla ayakta kalan Çokalca Camisi’nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, bu çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, “Bu mirasları ortaya çıkartıp gelecek yüzyıllara aktarmak zorundayız” dedi. Sezer, ayrıca “İnşallah burası Edirne’de devam tarihi yapılara yönelik çalışmaların mihenk taşı olacak” şeklinde konuştu.

CAMİ TARİHİ VE GEÇMİŞİ

Kentteki Çokalca Camisi, 16’ncı yüzyılda inşa edilmiştir. Balkan Savaşları sırasında yıkılan camide, ilk olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan sonra, Edirne Valiliği Çevre Vakfı, tarihi yapının restorasyonuna yönelik adımlar atmıştır. Edirne Valisi Sezer, kentin yıkılmış ve yarım kalan tarihi yapılarının yeniden tamamlanması gerektiğini belirterek, “Burası Osmanlı’dan günümüze Edirne’nin işgalleriyle birlikte yıkılan, cami, mescit ve tarihi yapılardan bir tanesi” dedi. Vali, yüzyıllar boyunca hizmet vermiş bu yapının Balkan Savaşları’nda tamamen yok olduğunu aktardı.

GELİŞMELER VE HİZMETLER

Devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sezer, Edirne Valiliği Çevre Vakfı olarak hedeflerinin yıkılan veya yarım kalan tarihi yapı olmamasını sağlamak olduğunu vurguladı. “Bu kapsamda mahalle arasında kalmış bu önemli yapının da projesi hazırdı, bunun da ihalesini yaptık ve çalışmalar başladı” ifadesini kullandı.

GELECEK HEDEFLER

Restorasyon çalışmalarının hızla bitirilmesi yönünde niyetlerini dile getiren Sezer, “Eğer proje revizyonları olmazsa kısa süre içinde bu güzel mahallemize ve Edirne’mize bu tarihi yapıyı da kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz” dedi. Edirne’deki her tarihi yapının önemli bir geçmişe ve birikime sahip olduğuna dikkat çeken Vali Sezer, “Bizi yansıtan, bizim milli ve manevi değerlerimizi yansıtan büyük bir miras var” şeklinde düşüncelerini paylaştı.