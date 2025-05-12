Edirne’de Sağanak Su Birikintisi Oluşturdu

EDİRNE’DE SAĞANAK ETKİSİ

Edirne’de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu durum özellikle cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. İlgili polis ekipleri, yoğun yağışlar sırasında kavşaklarda çeşitli önlemler alarak sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU

Edirne’de hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülüyor. Sağanağın hafta boyunca zaman zaman devam etmesi bekleniyor. Bu durum, vatandaşların günlük faaliyetlerini etkileyebiliyor.