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Edirne’de Sağanak ve Dolu Yağışı

SAĞNAK YAĞMUR VE DOLU ETKİSİ

Edirne’de arefe gününde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sonrasında dolu yağışı gerçekleşti. Meteoroloji yetkililerinin sağladığı bilgilere göre, hafta sonu boyunca kentte yağmur ve fırtınanın etkisi devam ederken, bazı bölgelerde dolu yağışları da görüldü.

KENT MERKEZİNDE DOLU BİRİKİNTİLERİ

Edirne kent merkezindeki Saraçlar Caddesi’nde dolu yağışı sonrasında seraların önünde dolu birikintileri oluştu. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, ani yağışa hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar ise iş yerleri ve binaların altında sıkışıp kaldı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bayramın 1. ve 2. günü için de yağışların devam etme olasılığını artırıyor.

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