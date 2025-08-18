Edirne’de Sağanak Yağış Gerçekleşti

SAĞANAK YAĞIŞ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Edirne’de akşam saatlerinde başlayan kısa süreli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandıkları için çeşitli önlemler almaya çalıştı. Bazı kişiler, iş yerlerinin iç kısmına sığınarak yağmurun dinmesini beklerken, diğerleri ise şemsiye ile korunmaya gayret etti.

TRAFİKTE ZOR ANLAR

Yağmur, trafikte de olumsuzluklara yol açtığı görülüyor. Sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşıyor. Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, yağışın hafta ortasına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu durum, yağmurun etkisini önceden tahmin edemeyen vatandaşlar için ek sorunlar yaratabiliyor.